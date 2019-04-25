Україна готує нову пропозицію Росії щодо транзиту газу



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Тим часом транзит газу через Україну в ЄС зростає

Україна на тристоронніх переговорах запропонує РФ забронювати 60 мільярдів кубічних метрів транзитних потужностей газотранспортної системи терміном на 10 років.

Про це повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на прес-конференції, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в цілому Україна має намір взяти на себе зобов'язання забезпечення транзитної потужності на 90 млрд куб м газу.

Зокрема, 30 млрд куб. м можуть забронювати інші компанії або той же «Газпром».

Раніше Єврокомісія висунула пропозицію НАК «Нафтогаз України» та російському «Газпрому» щодо умов транзиту газу після 2019 року.

У квітні російський «Газпром» різко збільшив обсяги транспортування газу в Європу через Україну.

Також у січні-березні 2019 року транзит природного газу через газотранспортну систему України зріс на 3,83% - до 20,592 млрд куб. м - проти аналогічного періоду минулого року.

Крім того «Газпром» заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що «Північний потік-2» буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що «Північний потік-2» збільшить залежність ЄС від «Газпрому», що вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.