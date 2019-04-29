Україна і Чехія підписали меморандум про співпрацю між поліцейськими



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Заступник поліції Чеської Республіки Ярослав Вілд та перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін Фото: Нацполіція

Сторони співпрацюватимуть у низці сфер боротьби зі злочинністю

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін та заступник очільника поліції Чеської Республіки Ярослав Вілд підписали меморандум про взаєморозуміння між поліцейськими двох держав.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, сторони співпрацюватимуть у низці сфер боротьби зі злочинністю.

Зазначається, що двостороння зустріч відбулася в Празі.

«Учасники зустрічі обговорили співпрацю у низці сфер протидії злочинності. Зокрема, мова йшла про пошук, виявлення та документування злочинів, пов’язаних з організованими злочинними угрупованнями, нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Також йшлося про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, відмиванням грошей, незаконною торгівлею зброєю, проявами транснаціональної злочинності», - йдеться у повідомленні.