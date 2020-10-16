МОЗ залучить українських добровольців для випробувань вакцини від Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли розпочнеться випробування вакцини у МОЗ наразі не знають

У дослідженні розглядаються клінічні центри в Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську

Вакцину проти коронавірусу випробують на 4200 українських добровольцях.

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» повідомила директорка Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко.

За її словами, вакцинацію проведуть, як тільки матеріалів для проведення тестування вакцини проти коронавірусу буде достатньо і вони підтвердять свою безпеку для дослідження в Україні.

Думенко підкреслила, що вакцина є найдешевшим і найефективнішим методом подолання будь-якої епідемії.

«Ми отримали першу заявку минулого тижня на проведення дослідження третьої фази європейського виробника і сьогодні ми працюємо над експертизою цих матеріалів. Якщо матеріали будуть в достатньому обсязі і підтвердять безпеку проведення цього дослідження в Україні, то 4,2 тис. українських добровольців зможуть взяти участь у цьому проєкті. Коли це відбудеться? Нам би хотілось, щоб якнайшвидше», – зазначила вона.

У цьому дослідженні розглядаються клінічні центри в Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську.

Вона додала, що добровольці зможуть звернутися до реєстру клінічних досліджень, де є повна інформація про всі дослідження.

Як повідомлялося, глава МОЗ Максим Степанов назвав попередню вартість вакцини від коронавірусу.

До слова, Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозує, що вакцину від коронавірусу молодь не отримає до 2022 року.