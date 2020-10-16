  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    МОЗ залучить українських добровольців для випробувань вакцини від Covid-19

    • Розсилка
    Коли розпочнеться випробування вакцини у МОЗ наразі не знають - МОЗ залучить українських добровольців для випробувань вакцини від Covid-19
    Коли розпочнеться випробування вакцини у МОЗ наразі не знають

    У дослідженні розглядаються клінічні центри в Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську

    Вакцину проти коронавірусу випробують на 4200 українських добровольцях.

    Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» повідомила директорка Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко.

    За її словами, вакцинацію проведуть, як тільки матеріалів для проведення тестування вакцини проти коронавірусу буде достатньо і вони підтвердять свою безпеку для дослідження в Україні.

    Думенко підкреслила, що вакцина є найдешевшим і найефективнішим методом подолання будь-якої епідемії.

    «Ми отримали першу заявку минулого тижня на проведення дослідження третьої фази європейського виробника і сьогодні ми працюємо над експертизою цих матеріалів. Якщо матеріали будуть в достатньому обсязі і підтвердять безпеку проведення цього дослідження в Україні, то 4,2 тис. українських добровольців зможуть взяти участь у цьому проєкті. Коли це відбудеться? Нам би хотілось, щоб якнайшвидше», – зазначила вона.

    У цьому дослідженні розглядаються клінічні центри в Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську.

    Вона додала, що добровольці зможуть звернутися до реєстру клінічних досліджень, де є повна інформація про всі дослідження.

    Як повідомлялося, глава МОЗ Максим Степанов назвав попередню вартість вакцини від коронавірусу. 

    До слова, Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, ВООЗ прогнозує, що вакцину від коронавірусу молодь не отримає до 2022 року.

    Читайте також:
    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина добровольці щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies