Україна може ввести кримінальну відповідальність за використання літери «Z», яку нанесено на російські танки

Із законодавчою ініціативою виступила парламентарка з президентської фракції «Слуга народу»

Народний депутат Верховної Ради IX скликання від «Слуги народу» Анастасія Ляшенко пропонує запровадити кримінальну відповідальність в Україні за використання літери «Z», яку використовує армія РФ у війні проти України. Відповідний законопроєкт зареєструвала політикиня 13 березня, передає «Главком».

У пояснювальній записці до проєкту закону сказано, що необхідні зміни варто внести до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні» та до статті 436-1 Кримінального кодексу України («Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів»).

За пропозицією нардепки Ляшенко, варто прописати: зображення літери «Z» є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

«Під час цієї злочинної війни російські окупанти використовують літеру «Z», як власну символіку. Більше того, у мережі Інтернет розміщена інформація, що мешканця одного із російських міст, який зневажливо висловився про цей символ у соціальних мережах, було оштрафовано за «дискредитацію російських військових». Це є ще одним підтвердженням того, що літеру «Z» держава-окупант вважає символікою власних військових, які здійснюють звірства в Україні: вбивають цивільне населення, в тому числі вагітних жінок і маленьких дітей, наражають весь світ на ризик екологічної катастрофи від атомних електростанцій, морять спрагою і голодом велику кількість громадян України в місті Маріуполь», – йдеться у пояснювальній записці.

Додамо, що покарання за статті 436-1 Кримінального кодексу України передбачено у вигляді обмеження волі до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін, з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв «Главком», за даними Служби безпеки України, Російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки.

Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.

На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.

Нині літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні.

Нагадаємо, що в Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.