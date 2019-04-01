Україна на чверть скоротила експорт меду



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Експорт скоротився у зв'язку з масовим захворюванням бджіл, повідомили експерти Pro-Consulting

Експорт меду з України в 2018 році скоротився на 26,6% порівняно з попереднім роком і становив 49,9 тис. тонн.

Про це повідомили у компанії Pro-Consulting.

Зазначається, що експорт українського меду за 2018 рік скоротився на 17,8 тис. тонн, при цьому ринок меду й надалі залишається перспективним.

«Торгівля медом за кордон постійно зростала аж до 2018 року, коли в ситуацію втрутилися форс-мажорні обставини. Тоді експорт скоротився у зв'язку з масовим захворюванням бджіл. Однією з причин цього могло стати отруєння під час весняних польових робіт», - зазначили в Pro-Consulting.

Аналітики кажуть, що ринок меду в Україні, як і багато інших ринків продуктів, які не належать до категорії продуктів першої необхідності, очікує зростання, пов'язане з підвищенням рівня доходу населення, а також високою популярністю здорового харчування.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування заявив, що у 2018 році Україна ввійшла до десятки найбільших експортерів молочної продукції в світі.

Джерело: УНІАН