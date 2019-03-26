Корів все менше, а експорт молока росте? Порошенко здивував своєю заявою



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Сьогодні, 26 березня, Петро Порошенко зустрівся зі студентами та викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування України

Україна минулого року увійшла до ТОП-10 найбільших експортерів молока, при цьому поголів’я скоротилось до історичного мінімуму

У 2018 році Україна ввійшла до десятки найбільших експортерів молочної продукції в світі. Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Водночас, Державна служба статистики стверджує, що поголів’я великої рогатої худоби в Україні щороку зменшується. Зокрема, станом на початок 2019 року в Україні налічують вже менше 2 млн голів молочного стада, це на 5% менше, ніж на початок 2018 року. Для порівнянння, на зорі Незалежності кількість корів в Україні сягала 9 млн. Зокрема, станом на 1990 рік, державна статистика заявляла про молочне поголов’я у 8,5 млн.

Виробництво молока у січні поточного року також скоротилося на 1,9% та склало 560,9 тис. т. Вітчизняними підприємствами у січні було вироблено 222,8 тис. т молока, що відповідає показникам минулого року та складає майже 40% всього молока. В той же час, обсяг молока виробленого господарствами населення зменшився на 3,1% — до 338,1 тис. т.

Найбіліше молока усіх видів було вироблено у Полтавській (54,8 тис. т.; -2,3%), Вінницькій (50,6 тис. т.; -2,9%) та Хмельницькій (36,4 тис. т; -5,8%) областях.

Довідково, у 1991 році в Україні нараховувалося 24 млн. 623 400 голів великої рогатої худоби.