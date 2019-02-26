Україна нарощує війська на потенційно небезпечних напрямках - президент



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Президент Петро Порошенко 26 лютого взяв участь в оперативно-стратегічному зборі з керівним складом Збройних Сил України

Порошенко впевнений у здатності армії захистити країну і народ

На потенційно загрозливих напрямках українська армія проводить нарощування відповідних угруповань військ. Про це 26 лютого заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на оперативних зборах керівництва ЗСУ.

«На потенційно загрозливих напрямках проведено нарощування відповідних угруповань військ. Посилено систему протиповітряної оборони. Збільшено авіаційний парк та бойовий склад зенітних ракетних військ», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що, нарешті, відновлюються Військово-Морські Сили; створено та поступово набуває бойових спроможностей Командування морської піхоти.

«Ми посилюємо морську та артилерійську компоненти берегової оборони, удосконалюємо інфраструктуру базування кораблів ВМС у портах Чорного і Азовського морів», - додав він.

«Наголошую, що лише протягом 2018 року у війська було поставлено більше 3000 одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, близько 500 тисяч ракет і боєприпасів, 2000 одиниць сучасної стрілецької зброї та антиснайперських комплексів», - особливо підкреслив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Він додав: «Бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, високоточні протитанкові комплекси «Корсар», «Стугна», «Бар‘єр», новітні піхотні вогнемети РПВ-16, системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та зв‘язку – все це вже на озброєнні у ваших військових частинах».



Як повідомляв «Главком», Порошенко заявив про реальну загрозу повномасштабної агресії з боку РФ.