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    Порошенко: Загроза повномасштабної війни з РФ цілком реальна

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    Президент Петро Порошенко 26 лютого виступив у Міністерстві оборони - Порошенко: Загроза повномасштабної війни з РФ цілком реальна
    Президент Петро Порошенко 26 лютого виступив у Міністерстві оборони
    Фото: Адміністрація президента

    РФ нарощує військовий потенціал поблизу кордонів з Україною

    Президент України Петро Порошенко заявив, що наразі цілком реальною є загроза повномасштабної війни з Росією. Про це він заявив під час виступу у Міністерстві оборони 26 лютого. 

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    Порошенко наголосив, що Росія жодним чином не відмовилася від можливості досягти своїх цілей в Україні збройним шляхом.Також президент зазначив, що РФ розгортає нові військові з’єднання поблизу наших кордонів, нарощуючи потенціал для можливого вторгнення.

    «Вважаю, що загроза повномасштабної війни є цілком реальною, особливо у світлі нинішніх військових приготувань противника поблизу державного кордону України в Смоленській, Воронезькій, Бєлгородській, Ростовській областях та в анексованому Криму», - сказав Порошенко. 

    Також він зазначив, що на потенційно загрозливих напрямках проведено нарощування відповідних угруповань військ. Посилено систему протиповітряної оборони та збільшено авіаційний парк та бойовий склад зенітних ракетних військ.

     

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