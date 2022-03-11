Росія жене на війну в Україну ув’язнених своїх колоній

У виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ

Ув’язненим пропонують приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію.

Через великі втрати особового складу у війні проти України російські окупаційні війська та терористичні угруповання РФ мають гостру необхідність у поповненні.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, у зв’язку з цим у Ростовській області у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію.

До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих, хто не має досвіду військової служби.

Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.

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