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    Росія жене на війну в Україну ув’язнених своїх колоній

    У виправних колоніях триває робота серед ув&rsquo;язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ - Росія жене на війну в Україну ув’язнених своїх колоній
    У виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ

    Ув’язненим пропонують приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію.

    Через великі втрати особового складу у війні проти України російські окупаційні війська та терористичні угруповання РФ мають гостру необхідність у поповненні.

    Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, у зв’язку з цим у Ростовській області у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію.

    До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих, хто не має досвіду військової служби.

    Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.

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    Теги: Росія окупанти війна засуджені Україна #stoprussia
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    Росія жене на війну в Україну ув’язнених своїх колоній