Як отримати пільги та субсидії в умовах війни: роз’яснення влади

Влада гарантує, що українці отримають свої соцвиплати та субсидію

«Ощадбанк» займатиметься нарахуванням виплат, якщо місцеві органи соцзахисту не виконуватимуть своїх функцій

Українці отримають грошові допомоги, пільги та субсидії навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють. На цьому наголошує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Загалом по Україні нарахування та виплата грошових допомог, пільг та субсидій здійснюється органами соцзахисту районних рад, держадміністрацій та виконавчих органів міських рад.

Як будуть нараховані кошти

Якщо у вашому місті точаться бої і не працюють органи соцзахисту, Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до «Ощадбанку», який перерахує кошти безпосередньо отримувачам

Якщо ви отримували виплати через банки, «Ощадбанк» перерахує кошти на ваш банківський рахунок

Якщо ви отримували виплати через «Укрпошту», ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему «My transfer». Для отримання коштів через «My transfer» при собі треба мати паспорт та ІПН. Гроші можна забрати протягом 60 днів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в межах програми «єПідтримка».

Також президент Володимир Зеленський звернувся до українських підприємців. Він закликав бізнес повернутися до роботи та продовжити виплати заробітних плат співробітникам.