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    В Україні covid-карантин продовжено до 31 травня

    В Україні covid-карантин продовжено до 31 травня
    фото: glavcom.ua

    Уряд скасував заборону на в’їзд у країну громадянам ряду африканських держав

    Україні термін дії карантину й обмежувальних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусу продовжено з 31 березня до 31 травня 2022 року. Про це свідчить урядова постанова від 23 лютого.

    Також, згідно з документом, термін розробки порядку ведення реєстру Covid-сертифікатів у центральній базі даних електронної системи здоров’я продовжено з 28 лютого до 1 квітня.

    Крім того, Україна скасувала запроваджену з 3 грудня 2021 року заборону на в’їзд у країну з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку і Малаві.

    Раніше стало відомо, що єПідтримку можна витрачати на будь-які товари.

    «Ковідну» тисячу також можна відправити на допомогу Збройним силам України або витратити на будь-які продукти.

    Теги: продукти Україна карантин уряд
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    В Україні covid-карантин продовжено до 31 травня