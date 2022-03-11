В Україні covid-карантин продовжено до 31 травня

Уряд скасував заборону на в’їзд у країну громадянам ряду африканських держав

Україні термін дії карантину й обмежувальних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусу продовжено з 31 березня до 31 травня 2022 року. Про це свідчить урядова постанова від 23 лютого.

Також, згідно з документом, термін розробки порядку ведення реєстру Covid-сертифікатів у центральній базі даних електронної системи здоров’я продовжено з 28 лютого до 1 квітня.

Крім того, Україна скасувала запроваджену з 3 грудня 2021 року заборону на в’їзд у країну з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку і Малаві.

Раніше стало відомо, що єПідтримку можна витрачати на будь-які товари.

«Ковідну» тисячу також можна відправити на допомогу Збройним силам України або витратити на будь-які продукти.