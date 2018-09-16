Україна оголосила персоною нон-грата топ-радника лідера лейбористів Британії



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Ендрю Мюррей

Британський комуніст Ендрю Мюррей був внесений до списку персон нон-грата

Україна оголосила персоною нон-грата британського комуніста Ендрю Мюррея, який є одним з головних стратегів лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна. Про це у своєму розслідуванні пише видання Daily Mail, посилаючись на дані отримані у співпраці з «Апострофом».

Як стало відомо, в червні Мюррей був внесений до списку персон нон-грата. Йому заборонено в'їзд в Україну протягом трьох років.

У коментарі щодо Мюррея в СБУ заявили, що він був оголошений персоною нон-грата, оскільки «вважається частиною глобальної пропагандистської мережі Путіна, продаючи російську брехню, особливо щодо Криму і війни на сході України».

«Це не крок, який ми приймаємо легковажно, а це означає, що він вважається потенційною загрозою нашій національній безпеці», - зазначив співрозмовник в СБУ.

Видання відзначає, що радник Корбіна, який 40 років був членом комуністичної партії Британії, в 2014 році створив «Солідарність з антифашистським опором в Україні» (SARU), щоб вести в країнах Заходу пропаганду проти української влади.

Після того, як Росія анексувала Крим, а також ввела війська на Донбас, Мюррей використовував SARU, щоб інформувати Європу про те, що конфлікт в Україні це «війна, яка проводиться київським урядом» проти «народу, який здійснює своє право на самоврядування».

Він також заявляв, що Київ в конфлікті на Донбасі потурає бажанням Європейського Союзу і НАТО. Крім цього Мюррей не раз висловлював сумніви в причетності Росії до трагедії з рейсом МН-17 на Донбасі.

Тим часом навколо Мюррея і Корбіна розгорається скандал у Великій Британії. Як стало відомо, Мюррей працював в офісі лідера лейбористів протягом всього року, не маючи права доступу до секретної інформації, оскільки влада не змогла задовольнити його прохання про видачу такого дозволу.

Джерело в парламенті повідомило Daily Mail, що Мюррею не було видано дозвіл через проблеми, що виникли при його перевірці. При цьому, як наголошується, доступ до секретної інформації раднику Корбіна повинні були видати за результатами перевірки в урядових установах, включаючи поліцію і розвідку.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту реагувати на українських політв’язнів Кремля так само, як світ відреагував на отруєння екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля у Британії.