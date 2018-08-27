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    Україна оскаржила рішення СОТ щодо суперечки з Росією

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    Україна оскаржила рішення СОТ щодо суперечки з Росією

    Експерти СОТ визнали правомірною відмову РФ від сертифікації української продукції

    Україна оскаржила рішення Світової організації торгівлі щодо обмеження на поставки до Росії вагонів і стрілочних переводів.

    Про це йдеться у прес-релізі на сайті СОТ.

    «Україна 27 серпня подала апеляцію щодо рішення панелі СОТ щодо скарги України - Росія, заходи, що впливають на імпорт залізничного обладнання і запчастин» - йдеться у повідомленні.

    Панель СОТ винесла рішення у справі 30 липня.

    Експерти СОТ визнали правомірною відмову РФ від сертифікації української продукції. Разом з тим, в СОТ назвали неправомірною відмову росіян визнавати сертифікати, видані Білоруссю і Казахстаном.

    Україна подала позов до СОТ у 2015 році. За даними уряду, в результаті російських обмежень український експорт залізничної продукції в РФ з 2012 по 2016 роки скоротився більш ніж у 20 разів - з 2,6 млрд доларів до 95 млн доларів.

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