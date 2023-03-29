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Винищувачі Mirage не відповідають вимогам України: названо причини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Винищувачі Mirage не відповідають вимогам України: названо причини
фото ілюстративне

Резніков розвінчав чутки про плани Франції передати Mirage 2000 Україні

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що винищувачі Mirage 2000 не відповідають декільком важливим характеристикам, які Україна вважає за пріоритетні. Про це він сказав на брифінгу.

Очільник міністерства нагадав, що зараз українські пілоти вже мають винищувачі МіГ-29, які схожі за характеристиками з Mirage 2000.

«Ворог, користуючись Су-35, може бачити на понад 200 км, а стріляти на понад 140 км. Mirage – це літак, який бачить на 60 км, а стріляє на 30 км. Тому давайте будемо реалістами, що ми із задоволенням прийматимемо будь-які авіаційні платформи, але основний бойовий літак має бути більш сучасним, з можливістю бачити на понад 200 км і вражати на понад 150 км», – зазначив Резніков.

Резніков також розвінчав чутки про плани Франції передати Mirage 2000 Україні, які раніше розповсюдив портал Intelligence Online.

«Хоча це і хороша матеріалізація ідеї, але не можу підтвердити, що Mirage буде передано Україні», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшава не передаватиме Києву всі винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні держави.

До слова, триває 399-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. 

Теги: війна Франція ЗСУ винищувач

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