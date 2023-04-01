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Хвилина мовчання: згадаймо військового журналіста Олексія Чубашева

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо військового журналіста Олексія Чубашева
Олексій Чубашев пішов на фронт ще у 2015 році
фото з відкритих джерел

Захисник був відомий у військових колах як автор програми «Рекрут UA», колишній керівник «Армії FM» та Військового телебачення України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Чубашева.

Минулоріч у Сєвєродонецьку на Луганщині загинув український військовий журналіст та воїн Олексій Чубашев. Він був учасником першої стадії війни, антитерористичної операції на сході України, у 2021 році пішов у запас, щоб зайнятися авторськими медійними проєктами. 24 лютого 2022 року він знову пішов воювати.

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На весь екран
Олексій Чубашев мужньо й самовіддано захищав Батьківщину
фото з відкритих джерел

Олексій був відомим автором першого в Україні військового реаліті «Рекрут UA», керівником «Армії FM» та Військового телебачення України. У чоловіка залишилася дружина, донька та син, який народився у березні 2022 року.

Спробував зрозуміти хто я, і єдине, до чого прийшов, – УКРАЇНЕЦЬ. Людина, що всім серцем бажає жити спокійним, мирним життям поруч із дружиною та дітьми. Але якщо треба, то як і інші – готовий робити військову роботу.

Олексій Чубашев

Хлопець народився у Запорізькій області 1991 року. Стати військовим Олексій вирішив за порадою батька ще в школі, про це розповідав у прижиттєвому інтерв’ю «Радіо Свобода». У 2008 році він вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а у 2010 році – на журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2015 році Чубашев поїхав на першу ротацію у зону АТО і того ж року почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони та став автором і ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу.

28 лютого 2021 року в захисника закінчився другий контракт і його звільнили в офіцерський запас. Після цього він займався власними журналістськими проєктами, 24 лютого 2022 року повернувся до лав українського війська.

Хвилина мовчання: згадаймо військового журналіста Олексія Чубашева фото 1

За словами побратимів, він був єдиним військовим журналістом, якого спецпризначенці взяли у свій підрозділ: він багато вмів та досконало володів різними видами озброєння.

Хвилина мовчання: згадаймо військового журналіста Олексія Чубашева фото 2

10 червня 2022 року під час штурму Сєвєродонецька Олексій Чубашев загинув.

«У мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор та ведучий найкрутішого медійного проєкту для підтримки ЗСУ. Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер… Людина, яка вірила у свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам’ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку… І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі», – сказав товариш Олексія, спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

Олексій Чубашев із дружиною та донькою
Олексій Чубашев із дружиною та донькою
фото з відкритих джерел

У 30-річного офіцера залишилися дружина, донька та син, який народився лише у березні 2022 року. 

Остання світлина Олексія Чубашева
Остання світлина Олексія Чубашева
фото з відкритих джерел

Дружина Юлія опублікувала в Instagram останнє фото з телефону Олексія, зроблене 10 червня. «Я б здивувалась, якби це було не селфі. Ми зараз всі плачемо за Чубашевим, але маємо знати, що він прожив життя. Свої 30 років він прожив, а не проіснував. Це важливо розуміти. В нього була місія, бачення, мрії, сумніви, провали, перемоги, друзі, вороги, цілі, любов, ненависть… і він приймав це життя, жив його і був за нього вдячний Богу. Я вважаю, що він виконав свій обов‘язок. Наша задача тепер – не змарнувати його жертви і багатьох інших», – написала жінка.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять журналіст

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