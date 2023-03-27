Путін досі думає, що переможе Україну – ISW

Попри поразки на фронті, диктатор продовжує давати зрозуміти, що не відмовиться від своїх максималістських цілей щодо України

Президент РФ Володимир Путін усе ще впевнений, що згодом зможе отримати перемогу над Україною. Таку думку висловили аналітики Інстиуту вивчення війни (ISW).

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«Ані Україна, ані Захід не переконали Путіна в тому, що він повинен розглянути можливість будь-якого компромісу. Натомість Путін залишається зосередженим на досягненні своїх початкових військових цілей шляхом затяжного конфлікту, в якому він переможе, нав'язавши силою свою волю Україні або зламавши волю України після того, як Захід припинить підтримувати Київ», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики підкреслили, що попри те, що Путіну не вдалося взимку «заморозити» Україну і Європу, а російський зимово-весняний наступ наближається до кульмінації, диктатор продовжує давати зрозуміти словами і діями, що не готовий відмовитися від своїх максималістських цілей щодо України.

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«Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута й Авдіївки, а також уздовж лінії фронту в Луганській і західній частині Донецької областей є ще одним показником того, що Путін залишається відданим ідеї перемоги у затяжній війні», – запевнили експерти.

ISW зазначає, що поки що Путін не висуває жодних умов для переговорів, окрім повної перемоги Росії.

«Путін не вживає військових заходів, які були б розумними, якби він серйозно ставився до пошуку компромісу шляхом переговорів. Нинішня лінія фронту створила б дуже сприятливі умови для відновлення російського вторгнення, якби Путін запропонував прийняти її як межу припинення вогню. Але він явно не бажає цього робити», – переконані аналітики.

Отже, на їхню думку, перед Україною та її партнерами зараз стоїть такий вибір:

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або в односторонньому порядку припинити бойові дії, що призведе до катастрофічної поразки;

або продовжувати воювати у дуже обмежений спосіб, лише утримуючи нинішні позиції, що заохочуватиме Путіна до подальших зусиль і повного захоплення України;

або ж розпочати послідовні контрнаступальні операції з метою переконати Путіна прийняти компроміс, досягнутий шляхом переговорів;

або ж створити військові реалії, достатньо сприятливі для України, щоб Київ і західні союзники змогли ефективно заморозити конфлікт самостійно, незалежно від рішень Путіна.

«Це ті варіанти, які стоятимуть перед Україною і Заходом доти, доки Путін продовжуватиме вірити, що він може нав'язати свою волю силою російської зброї протягом будь-якого періоду, який він готовий воювати», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, що на думку аналітиків ISW, серія успішних контрнаступів ЗСУ підштовхне російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України.