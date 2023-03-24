Ракетні удари окупантів по лікарнях Миколаєва: суд ухвалив вирок щодо корегувальниці

За матеріалами Служби безпеки України 11 років за ґратами проведе коригувальниця російських ракетних ударів по лікарнях у Миколаєві

Заводський районний суд м. Миколаїв, за матеріалами доказової бази Служби безпеки України, ухвалив рішення запроторити за ґрати ворожу інформаторку терміном на 11 років, яка коригувала для окупантів ракетні удари по лікарнях Миколаєва. За інформацією Служби безпеки України, саме за її наводкою ворог завдавав ракетні удари по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них – місцеві лікарні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співробітники СБУ затримали поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у регіоні в липні минулого року. За даними слідства, ворожою інформаторкою є місцева жителька, колишня посадовиця оборонного підприємства, що підтримала повномасштабне вторгнення РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Свої деструктивні погляди активно поширювала у прокремлівських телеграм-каналах у вигляді дописів та коментарів.

Таким чином вона потрапила у поле зору російської спецслужби, яка залучила жінку до співпраці через адміністратора одного з підконтрольних пабліків.

За вказівкою ворога жінка збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону.

Отримані дані передавала агресору у вигляді відміток на електронних картах та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

Будь ласка, читайте текст після реклами

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Між іншим, СБУ затримала агентів Кремля, один із них – інженер заводу «Мотор Січ».