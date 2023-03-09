Мешканець Ірпеня проти Росії, яка зруйнувала його будинок. Суд виніс вердикт

Держава-терорист має заплатити українцю велику суму компенсацій

Українська Феміда присудила стягнути з Росії 4,38 млн грн майнової шкоди, завданої мешканцю Ірпеня Київської області під час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Печерський райсуду Києва від 6 лютого.

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У червні 2022 року позивач звернувся до суду. Чоловік виставив претензії Росії та Кабінету міністрів України. Зі змісту позову випливало, що внаслідок артилерійських обстрілів під час військового вторгнення РФ мешканцю Ірпеня було спричинено майнову та моральну шкоду. Зокрема, 30 березня 2022 року у його будинок площею 161,70 кв. м влучив снаряд. Далі відбулося загоряння житла, яке повністю зруйнувалося.

Як підтвердила судова будівельно-технічна експертиза, оціночна вартість знищеного об’єкта нерухомості становила 4,38 млн грн.

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Під час дослідження доказів Феміда наголосила: військова агресія та окупація РФ територій України є не тільки порушенням суверенітету й територіальної цілісності України, але й порушенням основоположних принципів та норм міжнародного права. Така військова агресія супроводжується злочинами геноциду проти народу України, а також іншими військовими злочинами російської армії та вищого керівництва держави-агресора.

Також суд додав, що з 24 лютого 2022 року місто Ірпінь піддавалося постійним артилерійським та ракетним обстрілам з боку окупантів. Що й стало причиною руйнування будинку позивача.

Окрім майнової шкоди, Росія повинна заплатити позивачу 100 тис. грн моральної компенсації.

Що стосується вимог до Кабміну (позивач намагався стягнути 100 тис. грн за невиконання Україною зобов’язань щодо забезпечення права власності), то їх суд відхилив. Річ у тім, що перш ніж іти до суду, мешканець Ірпеня мав би добровільно передати зруйнований внаслідок терористичного акту будинок місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування. І вже тоді добиватися компенсації від держави. Натомість він цього не зробив, пояснив суд.

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Крім цього, столичний суд повісив на відповідача (РФ) сплату судового збору на суму 12,4 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні триває 378-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.