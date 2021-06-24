Україна отримає в липні 7,7 млн доз вакцин проти Covid-19

У липні 2021 року в Україну сумарно надійдуть 7,7 млн доз вакцин проти Covid-19

Наразі вивчається питання відтермінування постачань деяких вакцин

У липні 2021 року в Україну сумарно надійдуть 7,7 млн доз вакцин проти Covid-19, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Про це інформує агенція Інтерфакс-Україна.

«Загалом у липні планується до постачання на рівні країни майже 7,7 млн доз вакцин», – сказав він у середу під час онлайн дискусії «Чому українці не хочуть вакцинуватися».

Кузін зазначив, що через значний обсяг законтрактованих постачань наразі вивчається питання відтермінування постачань деяких вакцин, зокрема китайської Coronavac, яку британське закупівельне агентство Crown Agents закуповує за новим контрактом.

«З огляду на те, що на липень у нас досить велика кількість вакцини, то ми наразі обговорюємо питання відтермінування, оскільки у цієї вакцини (Coronavac – ред.) гарний термін придатності», – сказав він.

Як вже передавав «Главком», федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель щепилася двома різними вакцинами.

Нагадаємо, в Україні стартував четвертий етап вакцинації від Covid-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

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