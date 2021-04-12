Вакцинація від Covid-19 в Україні. Кого записують роботодавці

Вакцинують усіх медиків, військових на фронті, соціальних працівників, священнослужителів та людей старших 80 років

Міністерство охорони здоров'я назвало категорії українців, яких на щеплення від коронавірусу реєструють роботодавці. Про це МОЗ повідомило в Telegram.

Оприлюднено алгоритм запису у чергу на вакцинацію для роботодавців:

1. Регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків.

2. Керівники закладів передають ці списки регіональному координатору з вакцинації.

3. Керівники закладів готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади.

4. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком.

5. Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я).

«Якщо ви є в переліку – про запис у чергу або ж реєстрацію на щеплення проти COVID-19 (залежно від того, який етап вакцинальної кампанії) подбає ваш роботодавець. Нагадуємо, що зараз вакцинують усіх медиків, військових на фронті, соціальних працівників, священнослужителів та людей старших 80 років», – заявили в МОЗ.

Нагадаємо, за добу 11 квітня 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні. Рівень захворюваності знижується в порівнянні з попередньою добою.

За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19. 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.