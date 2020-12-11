  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кого першим вакцинують від коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп

    • Розсилка
    <p dir="ltr">&nbsp;В Україні є перелік груп ризику, які підлягають першочерговій вакцинації</p> - Кого першим вакцинують від коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп

     В Україні є перелік груп ризику, які підлягають першочерговій вакцинації

    Фото: pixabay

    Насамперед вакцинуватимуть медичних працівників та військовослужбовців

    У Центрі громадського здоров'я України розповіли, кого першим вакцинують від коронавірусу. Є дев'ять основних груп, заявив у коментарі РБК-Україна виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.

    За його словами, Нацполіція та Національна гвардія України входять у перелік груп ризику, які були в пріорититеті, вони підлягають першочерговій вакцинації.

    «Найімовірніше, коли вакцина вже з’явиться, то їх будуть вакцинувати насамперед, разом з іншими групами, які є. Є 9 основних груп», – розповів він.

    Як пояснив Кузін, наразі цей список такий:

    • медичні працівники,
    • військовослужбовці,
    • соціальні працівники,
    • заклади догляду,
    • люди похилого віку (60+),
    • працівники освіти,
    • державна безпека,
    • пенітенціарні заклади та заклади виконання покарань,
    • хронічні хворі, незалежно від віку.

    Також Кузін розповів, що вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

    Раніше виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника – невідомо.

    В Україні зафіксували рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу за добу. Усього померло 285 людей. В Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився в 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.

    Теги: Україна вакцинація вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies