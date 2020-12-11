Кого першим вакцинують від коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп
В Україні є перелік груп ризику, які підлягають першочерговій вакцинації
Насамперед вакцинуватимуть медичних працівників та військовослужбовців
У Центрі громадського здоров'я України розповіли, кого першим вакцинують від коронавірусу. Є дев'ять основних груп, заявив у коментарі РБК-Україна виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.
За його словами, Нацполіція та Національна гвардія України входять у перелік груп ризику, які були в пріорититеті, вони підлягають першочерговій вакцинації.
«Найімовірніше, коли вакцина вже з’явиться, то їх будуть вакцинувати насамперед, разом з іншими групами, які є. Є 9 основних груп», – розповів він.
Як пояснив Кузін, наразі цей список такий:
- медичні працівники,
- військовослужбовці,
- соціальні працівники,
- заклади догляду,
- люди похилого віку (60+),
- працівники освіти,
- державна безпека,
- пенітенціарні заклади та заклади виконання покарань,
- хронічні хворі, незалежно від віку.
Також Кузін розповів, що вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.
Раніше виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.
Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника – невідомо.
В Україні зафіксували рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу за добу. Усього померло 285 людей. В Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився в 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.