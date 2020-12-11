Кого першим вакцинують від коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп

В Україні є перелік груп ризику, які підлягають першочерговій вакцинації

Насамперед вакцинуватимуть медичних працівників та військовослужбовців

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, кого першим вакцинують від коронавірусу. Є дев'ять основних груп, заявив у коментарі РБК-Україна виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.

За його словами, Нацполіція та Національна гвардія України входять у перелік груп ризику, які були в пріорититеті, вони підлягають першочерговій вакцинації.

«Найімовірніше, коли вакцина вже з’явиться, то їх будуть вакцинувати насамперед, разом з іншими групами, які є. Є 9 основних груп», – розповів він.

Як пояснив Кузін, наразі цей список такий:

медичні працівники,

військовослужбовці,

соціальні працівники,

заклади догляду,

люди похилого віку (60+),

працівники освіти,

державна безпека,

пенітенціарні заклади та заклади виконання покарань,

хронічні хворі, незалежно від віку.

Також Кузін розповів, що вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

Раніше виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника – невідомо.

В Україні зафіксували рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу за добу. Усього померло 285 людей. В Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився в 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.