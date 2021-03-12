Термін придатності вакцини Covishield закінчується в червні – ЗМІ

Наразі в Україні щеплення роблять лише індійською вакциною Covishield

В Україні сподіваються використати всю партію індійської вакцини до кінця червня

Термін придатності вакцини Covishield від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії і застосовують в Україні, закінчується в червні. Однак закуплену партію встигнуть використати до цього.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, інформоване про процес вакцинації.

«Термін придатності першої партії доз вакцин AstraZeneca (Covieshied) закінчується в кінці червня. Але в цьому ніякої сенсації немає. Термін придатності будь-яких вакцин невеликий. У цієї вакцини термін придатності – пів року, це офіційна інформація», – зазначило джерело.

Співрозмовник видання також запевнив, що всю партію препарату встигнуть використати до кінця червня.

Нагадаємо, в Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною Covishield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії. За 11 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 8 859 людям. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозу препарату отримали 38 237 людей.

До слова, відомий лікар із Рівного Павло Сільковський висміяв помилки в українській інструкції до препарату Covishield, яким наразі вакцинують громадян.

Днями Міністерство охорони здоров’я звернулося до Crown Agents щодо можливості надання інформації про вакцини Covishield виробництва Serum Institute of India. Мова про дату виробництва та строк придатності.

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