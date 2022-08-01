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Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС

Мар’яна Мигаль
Вчора, 13:44 glavcom.ua
Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС
Допомога у 1 млрд євро є частиною великого пакету підтримки України
фото з відкритих джерел

Друга частина допомоги очікується 2 серпня

Сьогодні, 1 серпня,  на рахунок Нацбанку надійшла перша половина мільярдного траншу допомоги від Європейського союзу. Завтра очікується друга частина допомоги. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра», – повідомив Шмигаль.

Він нагадав, що допомога у 1 млрд євро є частиною великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб, додав премʼєр.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 12 липня підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

Дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія блокує видачу кредиту для України Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у 1,5 млрд євро через побоювання щодо його фінансової надійності.

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Теги: гроші гуманітарна допомога

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