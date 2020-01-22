Україна планує випустити нові євробонди терміном на 10 років



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Востаннє Україна випустила шестирічні євробонди у євро в червні 2019 року

Міністерство фінансів України почало підготовку до першого у 2020 році випуску єврооблігацій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

«Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в євро, за положенням S/правилом 144А», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Там також залучили BNP Paribas, J.P. Morgan та Raiffeisen Bank International для організації «глобального конференц-дзвінка» до інвесторів, який має відбутися 22 січня.

Напередодні про розміщення перших у 2020 році євробондів повідомляли ЗМІ, посилаючись на свої джерела. Зокрема, повідомлялося, що Мінфін готується відкрити книжку заявок від потенційних інвесторів — це один з процедурних етапів розміщення євробондів.

Востаннє Україна випустила шестирічні євробонди у євро 13 червня 2019 року. Загальна сума, яку вдалося залучити від випуску цінних паперів склала 1 мільярд євро.

В межах випуску євробондів команда Мінфіну почала так зване road show — пошук потенційних покупців євробондів серед інвесторів у різних частинах світу. Інвесторів Мінфін шукав у Лондоні, Франкфурті, Мілані та Мюнхені.

Зазначимо, що перед цим Україна випускала єврооблігації у березні 2019 року, коли дорозмістила облігацій на 350 мільйонів доларів. Відсоткова ставка за боргом склала 9,75% річних.