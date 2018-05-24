Україна почала розробку протитанкового ракетного комплексу третього покоління

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Український ПТРК другого покоління «Корсар»

КП «Арсенал» розробляє аванпроект інфрачервоної головки самонаведення для високомобільного ПТРК III покоління

У даний час КП УПС «Арсенал» розробляє аванпроект інфрачервоної (ІЧ) головки самонаведення (ГСН) для високомобільного ПТРК III покоління. Про це стало відомо під час Міжнародної науково-технічної конференції, яка проходила у Львові 17-18 травня на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомляє «Український мілітарний портал».

Зазначається, що відсутність ГСН для ПТРК виключає розробку ракетних комплексів III покоління, адже інші елементи у нас виробляються серійно і використовуються на вітчизняних ракетних комплексах ІІ покоління. Таким чином, провівши аналіз аналогів ПТРК, передбачено технічне завдання для КП УПС «Арсенал» на аванпроект з дальністю захоплення і автосопровождением до типової цілі (танка Т-72) від 5 км.

Схема ракети комплексу III покоління Javelin / Український мілітарній портал

Отримані в ході аванпроекту схемо-технічні рішення конструкції ГСН ПТРК будуть випробувані і реалізовані в рамках дослідно-конструкторської роботи. яка буде проведено протягом найближчих 3-4 років і закінчиться виготовленням 2-3 досвідчених зразків для подальших випробувань.

Протитанкові ракетні комплекси III покоління - це ракетні комплекси в яких ракета наводиться на ціль в автоматичному режимі. Завдання оператора в таких комплексах - прицілитися і вистрілити, після чого можна залишити позицію. Здійснюється це шляхом використання в ракеті головки самонаведення, яка шукає мета і вражає її.

ПТРК з таким способом наведення з'явилися наприкінці 1990-х років, перший представник цих комплексів - американський FGM-148 Javelin виробництва американських підприємств Raytheon і Lockheed Martin.

