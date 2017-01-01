Україна потрапила в ТОП-20 газових хабів Європи
- Сьогодні, 11:42
-
Розсилка
Європейська асоціація газових трейдерів вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів
Україна вперше увійшла в двадцятку кращих газових хабів Європи за рейтингом Європейської асоціації газових трейдерів (EFET), посівши 18 місце. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».
«EFET вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів. У рейтингу асоціації Україна отримала 3,5 бала і поступилась таким ліквідним хабам як NBP, TTF, NCG, але випередила Болгарію та Румунію, які розпочали процес лібералізації газового ринку значно раніше за нашу країну», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».
Зазначається, що для покращення позицій в рейтингу EFET Україна має встановити тарифи на внутрішніх точках входу/виходу з ГТС, запровадити щоденне балансування з урегулюванням небалансів та почати використовувати короткострокові стандартизовані продукти на торгівельній платформі в межах щоденного балансування.
«Ухвалення проекту змін до Кодексу ГТС, розробленого «Укртрансгазом» та поданого ним до НКРЕКП, допоможе українському хабу значно покращити свої позиції та піднятися у наступному огляді EFET», - переконані в «Нафтогазі».
Як повідомлялося, транзит російського природного газу через українську газотранспортну систему досяг рекордного показника за останні 7 років - 80,8 млрд кубічних метрів