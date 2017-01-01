Україна потрапила в ТОП-20 газових хабів Європи

Європейська асоціація газових трейдерів вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів

Україна вперше увійшла в двадцятку кращих газових хабів Європи за рейтингом Європейської асоціації газових трейдерів (EFET), посівши 18 місце. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України». «EFET вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів. У рейтингу асоціації Україна отримала 3,5 бала і



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ГТС України

Європейська асоціація газових трейдерів вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів

Україна вперше увійшла в двадцятку кращих газових хабів Європи за рейтингом Європейської асоціації газових трейдерів (EFET), посівши 18 місце. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

«EFET вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів. У рейтингу асоціації Україна отримала 3,5 бала і поступилась таким ліквідним хабам як NBP, TTF, NCG, але випередила Болгарію та Румунію, які розпочали процес лібералізації газового ринку значно раніше за нашу країну», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Зазначається, що для покращення позицій в рейтингу EFET Україна має встановити тарифи на внутрішніх точках входу/виходу з ГТС, запровадити щоденне балансування з урегулюванням небалансів та почати використовувати короткострокові стандартизовані продукти на торгівельній платформі в межах щоденного балансування.

«Ухвалення проекту змін до Кодексу ГТС, розробленого «Укртрансгазом» та поданого ним до НКРЕКП, допоможе українському хабу значно покращити свої позиції та піднятися у наступному огляді EFET», - переконані в «Нафтогазі».

Як повідомлялося, транзит російського природного газу через українську газотранспортну систему досяг рекордного показника за останні 7 років - 80,8 млрд кубічних метрів