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    Україна потрапила в ТОП-20 газових хабів Європи

    Європейська асоціація газових трейдерів вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів
    Україна вперше увійшла в двадцятку кращих газових хабів Європи за рейтингом Європейської асоціації газових трейдерів (EFET), посівши 18 місце. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України». «EFET вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів. У рейтингу асоціації Україна отримала 3,5 бала і
    • Сьогодні, 11:42
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    ГТС України
    ГТС України

    Європейська асоціація газових трейдерів вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів

    Україна вперше увійшла в двадцятку кращих газових хабів Європи за рейтингом Європейської асоціації газових трейдерів (EFET), посівши 18 місце. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

    «EFET вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів. У рейтингу асоціації Україна отримала 3,5 бала і поступилась таким ліквідним хабам як NBP, TTF, NCG, але випередила Болгарію та Румунію, які розпочали процес лібералізації газового ринку значно раніше за нашу країну», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

    Зазначається, що для покращення позицій в рейтингу EFET Україна має встановити тарифи на внутрішніх точках входу/виходу з ГТС, запровадити щоденне балансування з урегулюванням небалансів та почати використовувати короткострокові стандартизовані продукти на торгівельній платформі в межах щоденного балансування.

    «Ухвалення проекту змін до Кодексу ГТС, розробленого «Укртрансгазом» та поданого ним до НКРЕКП, допоможе українському хабу значно покращити свої позиції та піднятися у наступному огляді EFET», - переконані в «Нафтогазі».

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    Як повідомлялося, транзит російського природного газу через українську газотранспортну систему досяг рекордного показника за останні 7 років - 80,8 млрд кубічних метрів

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