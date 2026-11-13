Зеленський назвав головні завдання для українських міст перед зимою

Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками місцевого самоврядування

Президент анонсував регулярні зустрічі з міськими головами для координації дій центральної та місцевої влади

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міськими головами та представниками місцевого самоврядування з різних регіонів країни. Учасники обговорили підготовку до зими, захист критичної інфраструктури, енергетичну безпеку та підтримку населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

У зустрічі взяли участь представники Харкова, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Миколаєва та Вінниці. Також були присутні виконувачі обов'язків міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька та Рівного.

До обговорення долучилися виконавчий директор Асоціації міст України, президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради та прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами Зеленського, це була перша зустріч у такому форматі прямого діалогу. Президент повідомив, що надалі спілкування з керівниками міст відбуватиметься регулярно.

Які завдання стоять перед громадами

Одним із головних пріоритетів президент назвав готовність українських міст до осінньо-зимового періоду. Російські війська продовжують атакувати критичну та транспортну інфраструктуру, а також житлові будинки. Тому влада має забезпечити захист важливих об'єктів, їхнє відновлення та безперебійну роботу систем життєзабезпечення.

Серед напрямків, які потребують особливої уваги:

захист енергетичної інфраструктури та відновлення пошкоджених об'єктів;

посилення протиповітряної оборони;

протидія внутрішнім безпековим загрозам;

забезпечення стабільного зв'язку;

допомога людям, які можуть опинитися у складних обставинах узимку.

Окремо учасники обговорили координацію між центральною владою, областями та місцевим самоврядуванням. За словами президента, важливо, щоб кожен регіон оперативно передавав достовірну інформацію про ситуацію на місцях. Це дасть змогу своєчасно реагувати на проблеми та ухвалювати необхідні рішення.

«Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Говорили про те, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади», – повідомив Зеленський.

Що передбачають плани стійкості регіонів

Підготовка до зими відбувається в межах комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст. 3 березня 2026 року Рада національної безпеки і оборони затвердила відповідні документи для областей та обласних центрів.

Плани передбачають не лише захист енергетичних об'єктів, а й створення альтернативних джерел електро- та теплопостачання. Зокрема, йдеться про встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень, резервних генераторів та посилення захисту критичної інфраструктури.

У серпні президент увів у дію рішення РНБО щодо стану виконання цих планів. Документ передбачає персональну відповідальність керівників областей і міст за своєчасну реалізацію визначених заходів.

Серед конкретних вимог – збільшення на 20% резервного живлення для об'єктів життєзабезпечення, наявність запасу пального щонайменше на два тижні для стабільної роботи критичної інфраструктури та облаштування незалежного резервного живлення в багатоквартирних будинках.

Допомога населенню та фінансова спроможність громад

Ще одним питанням зустрічі став пошук механізмів підтримки громадян, які можуть опинитися у складних життєвих обставинах протягом зими. Зеленський також наголосив на необхідності зберегти бюджетну спроможність місцевого самоврядування.

Раніше на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст було передбачено 40 млрд грн із державного бюджету. Кошти мають спрямовуватися, зокрема, на інженерний захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резервне живлення об'єктів тепло- і водопостачання.

Президент наголосив, що центральна та місцева влада мають працювати спільно, щоб забезпечити конкретні результати для громадян.

«Головне – працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства та нашої держави», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголошував на відставанні окремих міст і регіонів від графіків виконання планів стійкості. У серпні президент провів засідання РНБО, під час якого обговорили відповідальність місцевої влади за своєчасну підготовку до опалювального сезону.