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Польща призупинила внески до програми PURL для України – Туск

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Польща призупинила внески до програми PURL для України – Туск
Близько 95% ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot Україна отримує саме через PURL
фото з відкритих джерел

Польський прем'єр пояснив рішення дефіцитом бюджету та витратами на оборону країни

Польща наразі не переказуватиме нові кошти до програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за фінансової участі країн НАТО та партнерів Альянсу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у відеозверненні на Facebook, пише «Главком».

За словами глави польського уряду, Варшава вже повідомила про своє рішення генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Серед причин призупинення внесків Туск назвав значний дефіцит державного бюджету та витрати на оборону самої Польщі.

«Я повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що наразі ми поки що не будемо робити внески до програми PURL – європейські кошти на американську зброю для України», – сказав Туск.

Йдеться саме про тимчасову відмову від нових фінансових внесків до цього механізму. Польський прем'єр не оголошував про припинення всієї військової допомоги Україні.

Скільки Польща вже спрямувала на закупівлю зброї

Польща раніше долучилася до фінансування PURL. У грудні 2025 року Варшава, Норвегія та Німеччина оголосили про спільний внесок у $500 млн. Із цієї суми польська сторона зобов'язалася надати $100 млн.

Згодом польський уряд підтвердив, що Міністерство закордонних справ переказало НАТО ці $100 млн у грудні 2025 року. Це випливає з офіційної відповіді польського МЗС на запит депутатів Сейму.

Кошти Польща використала з бюджету Міністерства закордонних справ, які раніше передбачалися для підтримки України. Переказ здійснили в межах уже затверджених бюджетних видатків.

Що таке програма PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – механізм, створений США та НАТО в липні 2025 року. Він дає змогу країнам Альянсу та партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння, необхідного Україні.

Програма працює за такою схемою: Україна визначає пріоритетні військові потреби, НАТО та США погоджують перелік необхідного обладнання, а країни-партнери оплачують сформовані пакети. Після цього американська сторона забезпечує постачання зброї.

У межах PURL Україна отримує, зокрема:

  • ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot;
  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
  • інше американське озброєння, яке складно швидко замінити європейськими аналогами.

За даними Міністерства оборони України, за перший рік роботи ініціативи до неї приєдналися 29 держав, які разом профінансували закупівлі на $6,7 млрд. Було оплачено понад десять пакетів озброєння. Особливо важливим є те, що близько 95% ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot Україна отримує саме через PURL.

Чи вплине рішення Польщі на постачання зброї Україні

Призупинення польських внесків не означає автоматичного припинення постачання американського озброєння або всієї військової допомоги Україні. PURL є лише одним із механізмів підтримки, а країни-партнери можуть надавати допомогу й за двосторонніми домовленостями.

13 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що постачання американського озброєння Україні в межах PURL продовжуються, зокрема ракет для систем Patriot.

«Усі постачання в межах так званої програми PURL, тобто американського обладнання для України, продовжуються», – заявив Рютте під час спілкування з журналістами в Дубліні.

Водночас поки не повідомлялося, на який термін Польща призупиняє фінансову участь у програмі та чи планує відновити внески в майбутньому.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що союзники НАТО обговорюють збільшення фінансування закупівель американського озброєння для України. За інформацією Bloomberg, для виконання вже погоджених постачань бракувало близько $2 млрд. 

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Теги: зброя озброєння Україна Дональд Туск США системи ППО

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