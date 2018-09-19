Сьогодні офіційно припиняється дія договору про дружбу з Росією



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До 30 вересня Росію буде поінформовано, а Порошенко внесе у Верховну Раду відповідний законопроект

Указ президента України Петра Порошенка про початок процедури щодо припинення дії «Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» вступив в силу.

Відповідний указ опублікували в середу в «Урядовому кур'єрі».

Згідно з відповідним указом, підписаним Порошенко 17 вересня, він вступає в силу з дня його опублікування.

Зокрема, припиняється дія Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року.

Згідно з указом президента, тепер Міністерство закордонних справ України має заявити Росії про бажання України припинити дію цього договору та внести на розгляд Порошенку проект закону про припинення дії угоди.

Також МЗС має поінформувати Організацію Об’єднаних Націй, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, інші міжнародні організації про бажання України припинити дію договору про дружбу з РФ та підстави припинення.

За словами представника президента у Верхній Раді Ірини Луценко, до 30 вересня Росію буде поінформовано про це нотою МЗС, а Порошенко внесе у Верховну Раду відповідний законопроект.

Як відомо, договір про дружбу між Україною та РФ було підписано 31 травня 1997 року терміном на 10 років (з подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Він набув чинності 1 квітня 1999 року.

Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

Згідно з договором, між Україною і Російською Федерацією закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці іншої сторони.