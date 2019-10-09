Україна повинна вимагати від ОБСЄ відкликати Сайдіка - Чубаров



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Мартін Сайдік на міжнародному форумі у Зальцбургу відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму

З якою б «формулою» Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, при таких посередниках, як Мартін Сайдік, українську держава очікує поразка, підкреслив Чубаров

Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Мартіна Сайдіка від виконання ним повноважень спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі. Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

За словами Чубарова, спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі в Зальцбурзі не тільки відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, але при цьому дозволив собі суб'єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму.

«Для мене очевидно, що Мартін Сайдік свідомо нехтує всіма принципами, що містяться в Гельсінському Заключному Акті, та якими держави - учасниці ОБСЄ мають керуватися у взаємних відносинах. Виглядає, що Мартін Сайдік один з міжнародних чиновників, чиїм завданням є виправдання злочинів Росії, скоєних нею проти України», - каже голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Він переконаний, що з якою б «формулою» Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, при таких посередниках, як Мартін Сайдік, українській державі уготовано поразку.

Чубаров наполягає, що Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Мартіна Сайдіка від виконання ним повноважень Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі.

Переглянути запис пресконференції:

Раніше повідомлялося, що Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі у Зальцбургу відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму.

Під час дискусії Сайдіка попросили прокоментувати, чи не було помилкою проведення Росією «виборів» на окупованих територіях України, разом із «референдумом» в Криму у 2014 році. У відповідь той заявив, що не коментує тему Криму.

«Прошу вас зрозуміти, що я стосовно теми Криму не висловлюю позицію, оскільки я є спеціальним представником і сфера моєї відповідальності – Донбас. Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на тему Криму. Коли я буду на пенсії, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і тему Криму» , - сказав політик.