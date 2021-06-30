«Нафтогаз» почав підключати клієнтів через «Дію»: який алгоритм дій

Раніше процедура зміни газової компанії займала до трьох тижнів, тепер – до трьох днів

Оформити заяву на приєднання до «Нафтогазу» можна за кілька хвилин

Громадяни України можуть в додатку «Дія» змінити постачальника газу на НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляє «Дія» у своєму Telegram-каналі, оформити заяву на приєднання можна за кілька хвилин.

Згідно з повідомленням, для того, щоб оформити заяву за допомогою програми «Дія», потрібно:

зайти на сайт gas.ua в розділ «стати нашим клієнтом»;

вибрати можливість «подати заяву з «Дія»;

вибрати ID-карту або ідентифікаційний код;

сканувати QR-код;

підтвердити передачу цифрового документа;

заповнити додаткові необхідні поля для зміни постачальника;

вибрати функцію «сформувати файл заявки» і після цього підписати заяву у зручний спосіб.

Повідомляється, що раніше процедура зміни газової компанії займала до трьох тижнів, тепер – до трьох днів. Подання заявки відбувається в кілька кліків, а обробка – 10-15 хвилин, заявили в «Дії».

Нагадаємо, Міністерство економіки оприлюднило «Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки», який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня. У ньому йдеться про значне підвищення комунальних тарифів. Цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33%.

Читайте також: