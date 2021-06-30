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    «Нафтогаз» почав підключати клієнтів через «Дію»: який алгоритм дій

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    Раніше процедура зміни газової компанії займала до трьох тижнів, тепер &ndash; до трьох днів - «Нафтогаз» почав підключати клієнтів через «Дію»: який алгоритм дій
    Раніше процедура зміни газової компанії займала до трьох тижнів, тепер – до трьох днів
    Фото з відкритих джерел

    Оформити заяву на приєднання до «Нафтогазу» можна за кілька хвилин

    Громадяни України можуть в додатку «Дія» змінити постачальника газу на НАК «Нафтогаз України».

    Як повідомляє «Дія» у своєму Telegram-каналі, оформити заяву на приєднання можна за кілька хвилин.

    Згідно з повідомленням, для того, щоб оформити заяву за допомогою програми «Дія», потрібно:

    • зайти на сайт gas.ua в розділ «стати нашим клієнтом»;
    • вибрати можливість «подати заяву з «Дія»;
    • вибрати ID-карту або ідентифікаційний код;
    • сканувати QR-код;
    • підтвердити передачу цифрового документа;
    • заповнити додаткові необхідні поля для зміни постачальника;
    • вибрати функцію «сформувати файл заявки» і після цього підписати заяву у зручний спосіб.
    • Повідомляється, що раніше процедура зміни газової компанії займала до трьох тижнів, тепер – до трьох днів. Подання заявки відбувається в кілька кліків, а обробка – 10-15 хвилин, заявили в «Дії».

    Нагадаємо, Міністерство економіки оприлюднило «Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки», який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня. У ньому йдеться про значне підвищення комунальних тарифів. Цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33%.

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    Теги: енергетика газ тарифи Нафтогаз України діджиталізації
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    «Нафтогаз» почав підключати клієнтів через «Дію»: який алгоритм дій