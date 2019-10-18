Затриманням Гладковського відволікають увагу від «формули Штайнмаєра» - адвокат Волинець



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Гладковського затримали 17 жовтня Фото: Телеграм-канал Лещенка

Адвокат Руслан Волинець заявив, що затримання Гладковського було безпідставним і відбулося з порушенням закону

Затримання експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського має скоріше не юридичні, а політичні підстави.

Про це заявив адвокат Гладковського Руслан Волинець.

«Цей факт затримання був потрібен не в юридичному сенсі, а більше для того, щоб переакцентувати суспільство і громадськість з тих питань, які зараз нагально існують в суспільстві і його турбують. Ми розуміємо і «формулу Штайнмаєра», і реакцію суспільства на ці події», - наголосив Волинець в коментарі журналістам.

За його словами, це було зроблено «для того, щоб була нова хайпова новина у конкретний момент».

«Судячи з новинних стрічок вчора - ця мета таки досягнута. Тому що ця новина топ номер один, і напевно буде сьогодні і завтра. Тому, можливо, в цьому якась мета», - зауважив адвокат.

Волинець підкреслив, що затримання Гладковського було безпідставним і відбулося з порушенням закону.

«Я категорично заявляю, що це відбулося з грубим порушенням діючого законодавства. Людина знаходиться в ІТТ без ухвали суду», - заявив адвокат.

Волинець наголосив, що його підзахисний співпрацював зі слідством, з’являвся на допити, надавав необхідну слідчим інформацію. Адвокат додав, що після звільнення з держслужби Гладковський понад десять разів виїздив за кордон і повертався в Україну.

«Особа затримана без ухвали суду, особі підозра не пред’явлена. І, наголошую, на момент затримання підозри фактично не існувало», - зазначив він.

Адвокат підкреслив, що зі слів генерального прокурора стало відомо, що на момент затримання Гладковського підозра ще тільки готувалася.

«Ця інформація пішла навіть не від нас про те, що підозра готується. А в протоколі пан Гладковський вже називається «особа, що підозрюється», - зауважив Волинець.

Як повідомлялось, Гладковському оголосять про підозри у двох справах у п'ятницю, 18 жовтня.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.