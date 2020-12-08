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    Індонезійська вакцина від Covid-19 показала ефективність 97%

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    Влада Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня - Індонезійська вакцина від Covid-19 показала ефективність 97%
    Влада Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня
    Фото: pixabay

    Компанія Bio Farma не надала даних про те, скільки учасників заразилося під час випробувань. Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 осіб

    Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma при розробці вакцини від Covid-19 домоглася високої ефективності. Проміжні випробування виявилися більш ніж успішними. Про це заявив представник Bio Farma Іван Сетіаван, пише Reuters.

    «Наша група клінічних випробувань протягом одного місяця виявила, що проміжні дані показують, що ефективність вакцини досягає 97%», – заявив Сетіаван.

    При цьому Bio Farma не надала даних про те, скільки учасників заразилося під час випробувань. Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 осіб.

    Також повідомляється, що Bio Farma чекатиме повних результатів. Агентство з контролю за продуктами й ліками Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня.

    Зазначимо, що у Великій Британії стартувала масова вакцинація від коронавірусуПершою вакцинованою людиною стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.

    Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я виступила проти примусового щеплення від коронавірусу.

    У світі станом на 8 грудня коронавірус зафіксували у 67,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 47 млн людей.

    Теги: Індонезія вакцинація коронавірус
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