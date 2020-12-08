Російська вакцина від Covid-19 вже в Україні ─ Семерак

Остап Семерак стверджує, що люди на Західній Україні приватно щеплюються російською вакциною

На Західній Україні люди почали приватно щеплюватися російською вакциною. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

За словами ексміністра, Єврокомісар з охорони здоров’я Стела Кіріякідес (Stella Kyriakides) заявила, що ЄС підписав вже шість контрактів з виробником вакцини проти коронавірсусу.

«У їх списку нема жодного російського виробника. І це зрозуміло! Європейці кажуть, що безпека понад усе», ─ наголосив Семерак.

Тим часом, стверджує колишній урядовець, він отримав фото з Західної України.

«Думаю це небезпечно. Бережіть себе!», ─ закликав Остап Семерак.

До слова, соціальні мережі сміються з російської вакцини (фото).

Як повідомлялося раніше, розробники російської вакцини «Спутник V» переконані у її 95% ефективності.

При цьому у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

Нагадаємо, Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.