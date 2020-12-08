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    Російська вакцина від Covid-19 вже в Україні ─ Семерак

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    Росія почала масово щеплювати населення своює вакциною від коронавірусу - Російська вакцина від Covid-19 вже в Україні ─ Семерак
    Росія почала масово щеплювати населення своює вакциною від коронавірусу

    Остап Семерак стверджує, що люди на Західній Україні приватно щеплюються російською вакциною

    На Західній Україні люди почали приватно щеплюватися російською вакциною. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

    За словами ексміністра, Єврокомісар з охорони здоров’я Стела Кіріякідес (Stella Kyriakides) заявила, що ЄС підписав вже шість контрактів з виробником вакцини проти коронавірсусу.

    «У їх списку нема жодного російського виробника. І це зрозуміло! Європейці кажуть, що безпека понад усе», ─ наголосив Семерак.

    Тим часом, стверджує колишній урядовець, він отримав фото з Західної України.  

    «Думаю це небезпечно. Бережіть себе!», ─ закликав Остап Семерак.

    До слова, соціальні мережі сміються з російської вакцини (фото).

    Як повідомлялося раніше, розробники російської вакцини «Спутник V» переконані у її 95% ефективності.

    При цьому у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

    Нагадаємо, Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.

    Теги: ЄС Росія Остап Семерак Єврокомісар США міністр Україна Facebook соціальні мережі щеплення вакцинація
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