Україна сподівається на розширення санкцій Канади проти Росії, - посол
- Сьогодні, 04:58
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Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкціїУкраїна сподівається на розширення у 2018 році санкцій Канади, накладених на порушників прав людини з РФ.
Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.
«Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції як порушники прав людини. Ми сподіваємося, що в майбутньому зможемо повною мірою застосувати цей закон й проти тих росіян, які переслідують українців в Криму, на Донбасі й на території РФ», – наголосив посол.
«Ухваливши цей законодавчий акт, Канада показала світу дуже достойний приклад послідовного тиску на Росію», – додав він.
Раніше повідомлялося, що уряд Канади підтримує Україну у боротьбі з російською агресію і не збирається скасовувати санкції проти Москви.
Джерело: Укрінформ