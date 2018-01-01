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    Україна сподівається на розширення санкцій Канади проти Росії, - посол

    Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції
    Україна сподівається на розширення у 2018 році санкцій Канади, накладених на порушників прав людини з РФ. Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко. «Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції як порушники прав людини. Ми сподіваємося,
    • Сьогодні, 04:58
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    Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції

    Україна сподівається на розширення у 2018 році санкцій Канади, накладених на порушників прав людини з РФ.

    Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

    «Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції як порушники прав людини. Ми сподіваємося, що в майбутньому зможемо повною мірою застосувати цей закон й проти тих росіян, які переслідують українців в Криму, на Донбасі й на території РФ», – наголосив посол.

    «Ухваливши цей законодавчий акт, Канада показала світу дуже достойний приклад послідовного тиску на Росію», – додав він.

    Раніше повідомлялося, що уряд Канади підтримує Україну у боротьбі з російською агресію і не збирається скасовувати санкції проти Москви.

    Джерело: Укрінформ

    санкції Канада посол Україна Андрій Шевченко (посол)
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