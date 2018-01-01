Україна сподівається на розширення санкцій Канади проти Росії, - посол

Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції

Україна сподівається на розширення у 2018 році санкцій Канади, накладених на порушників прав людини з РФ. Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко. «Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції як порушники прав людини. Ми сподіваємося,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції

Україна сподівається на розширення у 2018 році санкцій Канади, накладених на порушників прав людини з РФ.

Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«Згідно із ухваленим наприкінці минулого року «актом Магнітського», перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції як порушники прав людини. Ми сподіваємося, що в майбутньому зможемо повною мірою застосувати цей закон й проти тих росіян, які переслідують українців в Криму, на Донбасі й на території РФ», – наголосив посол.

«Ухваливши цей законодавчий акт, Канада показала світу дуже достойний приклад послідовного тиску на Росію», – додав він.

Раніше повідомлялося, що уряд Канади підтримує Україну у боротьбі з російською агресію і не збирається скасовувати санкції проти Москви.

Джерело: Укрінформ