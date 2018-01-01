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    Україна та Нідерланди домовилися про спільну протидію пропаганді РФ

    Міністри обох країн обговорили питання кібербезпеки
    Сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з з міністром внутрішніх справ Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Про це повідомив прес-центр українського МЗС у Twitter. «Відбулася продуктивна зустріч П. Клімкіна із міністром внутрішніх справ Нідерландів К. Оллонгрен про налагодження співпраці у сфері кібербезпеки та
    • Вчора, 22:29
    • Розсилка

    Міністри обох країн обговорили питання кібербезпеки

    Сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з з міністром внутрішніх справ Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

    Про це повідомив прес-центр українського МЗС у Twitter.

    «Відбулася продуктивна зустріч П. Клімкіна із міністром внутрішніх справ Нідерландів К. Оллонгрен про налагодження співпраці у сфері кібербезпеки та протидії російській пропаганді», - йдеться у повідомленні.

    «Україна та Нідерланди стикаються зі спільними проблемами у сфері безпеки, які виникли внаслідок гібридних заходів РФ. Погоджено з К. Оллонгрен об'єднати зусилля, спрямовані на протидію кіберзлочинності та фейкових новин», - зазначив Клімкін.

    Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1-2 лютого перебуватиме з робочим візитом у Нідерландах.

    МЗС Росія Павло Клімкін пропаганда Нідерланди Україна Twitter
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