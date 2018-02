Україна та Нідерланди домовилися про спільну протидію пропаганді РФ

Міністри обох країн обговорили питання кібербезпеки

Сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з з міністром внутрішніх справ Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Про це повідомив прес-центр українського МЗС у Twitter.

«Відбулася продуктивна зустріч П. Клімкіна із міністром внутрішніх справ Нідерландів К. Оллонгрен про налагодження співпраці у сфері кібербезпеки та протидії російській пропаганді», - йдеться у повідомленні.

Ukraine&The Netherlands face common security challenges,created by the RU hybrid activities.Agreed w/ @KajsaOllongren to join efforts in counteracting cybercrime&false news-now crucial issues on the agenda of our governments. NL will support in e-governance and e-democracy pic.twitter.com/XBuQpPh708

«Україна та Нідерланди стикаються зі спільними проблемами у сфері безпеки, які виникли внаслідок гібридних заходів РФ. Погоджено з К. Оллонгрен об'єднати зусилля, спрямовані на протидію кіберзлочинності та фейкових новин», - зазначив Клімкін.

Briefed NL MFA Halbe Zijlstra on developments in Donbas. Agreed to interact closely in view of NL membership in UNSC. Strong coordination on MH17. Discussed how to unleash potential of AA w/EU to further boost bilateral trade, sectoral cooperation and Dutch business in Ukraine. pic.twitter.com/q1UPPeqNjM