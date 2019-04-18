Україна та Співдружність Домініки встановлять дипломатичні відносини



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Папуга Sisserou (також відомий як Імперська Амазонка), національний птах острова Домініка, зображений на національному прапорі

Економіка Домініки в значній мірі залежить від туризму і від сільського господарства

Незабаром Україна підпише комюніке про встановлення дипломатичних відносин із Співдружністю Домініки.

Президент України Петро Порошенко уповноважив посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Наталію Галібаренко підписати комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Співдружністю Домініки.

Відповідне розпорядження від 18 квітня 2019 оприлюднено на сайті глави держави.

Співдружність Домініки - острів на межі Карибського моря і Атлантичного океану, між Гваделупою і Мартинікою, найбільший з Малих Антильських островів.

аселення переважно африканці за походженням, також на острові мешкає невелика кількість аборигенів-карибів (близько 500 осіб)

Державна мова — англійська, та серед населення поширена креольська мова — домініканський патуа.

Домініку іноді називають «Острів Природи Карибського моря», що, мабуть, відображає його первісну природну красу. Це — наймолодший острів серед Малих Антильських островів, сформованих вулканічною активністю, відлунням якої можна вважати існування другого за величиною в світі озера з киплячою водою.

Економіка Домініки в значній мірі залежить від туризму і від сільського господарства.

Христофор Колумб назвав острів на честь дня тижня, в який він відкрив його, неділі (лат. Dominicus) 3 листопада 1493 року.

Домініка стала незалежною у 1978 році.