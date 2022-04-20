Україна унормує співробітництво з Міжнародним судом, який розслідує звірства росіян

Це дозволить притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які на боці РФ збройну агресію проти України

Кабінет міністрів ініціював перед Верховною Радою внесення змін до законодавства стосовно співробітництва з Міжнародним кримінальним судом. Відповідний проєкт закону 20 квітня зареєстровано у парламенті, передає «Главком».

У законопроєкті сказано, що співробітництво з Міжнародним кримінальним судом необхідно, щоб притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які на боці РФ здійснювали збройну агресію (або агресію іншої країни) проти України. Комунікуватиме з Міжнародним судом Офіс генпрокурора і Міністерство юстиції.

Зокрема, Офіс генпрокурора бере зобо’явзання:

розглядати прохання Міжнародного кримінального суду та організовувати їх виконання;

оскаржувати рішення прокурора Міжнародного кримінального суду або палати Міжнародного кримінального суду;

звертатися до Міжнародного кримінального суду з проханням про перегляд рішення Прокурора Міжнародного кримінального суду не розпочинати розслідування або кримінальне переслідування та може подавати зауваження з цього питання;

організовувати прийом-передачу осіб до Міжнародного кримінального суду на виконання прохання про арешт і передачу, а також про тимчасову передачу;

направляти докази Міжнародному кримінальному суду;

забезпечувати зберігання доказів і захист інформації на прохання Міжнародного кримінального суду тощо.

Зі свого Мін’юст організовуватиме виконання на території України вироків та інших рішень Міжнародного кримінального суду; організовуватиме прийом-передачу осіб, щодо яких винесено вирок Міжнародного кримінального суду, для відбування покарання.

Нагадаємо, що 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів. «Україна є місцем злочину. Ми тут (у Бучі. – Ред.), тому що маємо розумні підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися істини», - сказав Хан.

Крім цього, в інтерв’ю «Главкому» кандидат юридичних наук Микола Гнатовський, який у минулому очолював Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням, заявив: нинішня фаза агресії РФ нарешті підштовхнула Міжнародний кримінальний суд перейти до стадії офіційного розслідування злочинів, які було скоєно з 2014 року. Це дуже важлива стадія, бо вона переходить у конкретні звинувачення конкретних людей із подальшим арештом.

«Ще 42 держави звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою розслідувати злочини, що зараз вчиняються Росією на території України. Тож суд, якщо він буде наразі ефективним в Україні, має шанс, так би мовити, виправдатися за всі свої відносні невдачі попередніх двадцяти років», – пояснив Гнатовський.