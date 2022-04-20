Визначено 18 військових злочинців, які змушували кримчан воювати проти України (список)

За роки анексії півострова РФ призвала щонайменше 34 тисяч кримчан до лав своєї армії

У КримSOS створили реєстр військових комісарів РФ, які здійснюють на півострові воєнні злочини

З початку анексії Росією українського Криму російські військові комісари вчиняють на території півострова воєнні злочини – примусовий призов кримчан до армії РФ. Як повідомив аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко, нині вже підтверджена інформація про 18 посадовців, які відповідають за ці злочини.

«В КримSOS створили реєстр військових комісарів РФ, які у Криму є безпосередніми виконавцями даного воєнного злочину і мають бути притягнути до кримінальної відповідальності в українських судах чи в Міжнародному кримінальному суді (МКС)», – розповів Ярошенко.

Як повідомили у Прокуратурі АР Крим та м. Севастополя, за роки окупації РФ призвала щонайменше 34 тисяч кримчан до лав своєї армії. Це є порушенням Четвертої Женевської конвенції (ст. 51, ст. 147) та воєнним злочином відповідно до Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (ст. 8 (2)(a)(v)).

«Усі воєнні злочини не мають строку давності й відповідальність може наступити навіть після десятки років після його скоєння. Переслідування воєнних злочинців – це першочергова відповідальність України. Якщо держава не може це робити, то включається МКС. До Офісу прокурора МКС можуть подати інформаційні повідомлення українські державні органи та будь-які громадські організації», – наголосив Ярошенко.