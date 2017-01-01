  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна увійшла до списку країн з високою злочинністю

    Перші місця в списку займають країни з Центральної та Південної Америки
    Україна в рейтингу країн з найвищим рівнем організованої злочинності розташувалася між Угандою і Тринідадом і Тобаго – на 113 місці. Рейтинг опублікували експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Поруч з Україною такі країни, як Боснія і Герцеговина, Уганда, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка і Гаїті. Перші місця в
    • Сьогодні, 03:59
    • Розсилка

    Перші місця в списку займають країни з Центральної та Південної Америки

    Україна в рейтингу країн з найвищим рівнем організованої злочинності розташувалася між Угандою і Тринідадом і Тобаго – на 113 місці.

    Рейтинг опублікували експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)

    Поруч з Україною такі країни, як Боснія і Герцеговина, Уганда, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка і Гаїті.

    Перші місця в списку займають країни з Центральної та Південної Америки.

    Німеччина зайняла, за даними укладачів рейтингу, 59-е місце, Росія - 86-е.

    У першій п'ятірці, як найбезпечніші країни, Фінляндія, Норвегія, Оман, Ісландія і Сінгапур.

    Країнами з найвищим рівнем впливу злочинності стали Гватемала, Мексика, Венесуела, Гондурас і Сальвадор.

    Країнам виставлявся бал від 1 до 7. Україна отримала оцінку 3,9.

    .jpg_16

    Нагадаємо, в цьому році Україна піднялася в рейтингу Doing Businessпосівши 76-е місце. Аналітики Світового банку відзначали, що поліпшення результату вдалося домогтися за рахунок зменшення ставки єдиного соціального внеску, спрощення отримання дозволів на будівництво та поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів.

    рейтинг Венесуела злочинність Гаїті Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ