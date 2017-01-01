Україна увійшла до списку країн з високою злочинністю

Перші місця в списку займають країни з Центральної та Південної Америки

Україна в рейтингу країн з найвищим рівнем організованої злочинності розташувалася між Угандою і Тринідадом і Тобаго – на 113 місці. Рейтинг опублікували експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Поруч з Україною такі країни, як Боснія і Герцеговина, Уганда, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка і Гаїті. Перші місця в



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Перші місця в списку займають країни з Центральної та Південної Америки

Україна в рейтингу країн з найвищим рівнем організованої злочинності розташувалася між Угандою і Тринідадом і Тобаго – на 113 місці.

Рейтинг опублікували експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)

Поруч з Україною такі країни, як Боснія і Герцеговина, Уганда, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка і Гаїті.

Перші місця в списку займають країни з Центральної та Південної Америки.

Німеччина зайняла, за даними укладачів рейтингу, 59-е місце, Росія - 86-е.

У першій п'ятірці, як найбезпечніші країни, Фінляндія, Норвегія, Оман, Ісландія і Сінгапур.

Країнами з найвищим рівнем впливу злочинності стали Гватемала, Мексика, Венесуела, Гондурас і Сальвадор.

Країнам виставлявся бал від 1 до 7. Україна отримала оцінку 3,9.

Нагадаємо, в цьому році Україна піднялася в рейтингу Doing Business, посівши 76-е місце. Аналітики Світового банку відзначали, що поліпшення результату вдалося домогтися за рахунок зменшення ставки єдиного соціального внеску, спрощення отримання дозволів на будівництво та поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів.