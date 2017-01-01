Україна увійшла до списку країн з високою злочинністю
- Сьогодні, 03:59
-
Розсилка
Перші місця в списку займають країни з Центральної та Південної Америки
Україна в рейтингу країн з найвищим рівнем організованої злочинності розташувалася між Угандою і Тринідадом і Тобаго – на 113 місці.
Рейтинг опублікували експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)
Поруч з Україною такі країни, як Боснія і Герцеговина, Уганда, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка і Гаїті.
Перші місця в списку займають країни з Центральної та Південної Америки.
Німеччина зайняла, за даними укладачів рейтингу, 59-е місце, Росія - 86-е.
У першій п'ятірці, як найбезпечніші країни, Фінляндія, Норвегія, Оман, Ісландія і Сінгапур.
Країнами з найвищим рівнем впливу злочинності стали Гватемала, Мексика, Венесуела, Гондурас і Сальвадор.
Країнам виставлявся бал від 1 до 7. Україна отримала оцінку 3,9.
Нагадаємо, в цьому році Україна піднялася в рейтингу Doing Business, посівши 76-е місце. Аналітики Світового банку відзначали, що поліпшення результату вдалося домогтися за рахунок зменшення ставки єдиного соціального внеску, спрощення отримання дозволів на будівництво та поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів.