Україна узгодила з Ізраїлем текст угоди про вільну торгівлю



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Наступним етапом має стати переклад тексту угоди на українську мову та іврит, після чого її підпишуть

Представники України та Ізраїлю завершили юридичну підготовку тексту угоди про запровадження зони вільної торгівлі між країнами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Як зазначається, наступним етапом має стати переклад тексту угоди на українську мову та іврит, після чого її підпишуть.

Згідно з повідомленням, угода матиме 12 розділів та низку додатків. Юридична перевірка тексту угоди англійською мовою відбулася згідно з міжнародною практикою укладання подібних угод.

Як зазначають у Мінекономіки, Ізраїль є перспективним ринком для України. Після підписання угоди про вільну торгівлю, там сподіваються наростити обсяги експорту українських товарів до Ізраїлю.

27 квітня делегації України та Ізраїлю попередньо підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі між країнами.

Раніше в уряді повідомляли, що Україна та Ізраїль завершили переговори про запровадження зони вільної торгівлі.

Переговори щодо ЗВТ з Ізраїлем були активізовані в 2015 році, і лише в 2017 році пройшли 11 раундів перемовин. Набрання чинності документа дозволить одразу і без мит експортувати до Ізраїлю агропродукцію та продовольство, а також ліки, косметику, продукцію хімічної та легкої промисловості, будівельні матеріали, електроніку.