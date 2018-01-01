  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна відкрила у Китаї три нові візові центри

    Посольство у КНР відкрило центри для з метою покращення послуг для подорожуючих з Китаю до України
    Посольство України в Китайській Народній Республіці відкрило три нові візові центри. Про це інформує дипломатична установа на своєму сайті. Центри розташовані у Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу. Вони почнуть свою роботу 15 січня. «Беручи до уваги, що подорожуючі з Китаю до України становлять значну кількість, нові центри ефективно та професійно
    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка

    Посольство у КНР відкрило центри для з метою покращення послуг для подорожуючих з Китаю до України

    Посольство України в Китайській Народній Республіці відкрило три нові візові центри. Про це інформує дипломатична установа на своєму сайті.

    Центри розташовані у Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу. Вони почнуть свою роботу 15 січня.

    «Беручи до уваги, що подорожуючі з Китаю до України становлять значну кількість, нові центри ефективно та професійно впораються зі зростаючим попитом на візи серед громадян. Відкриття ВЦ (візових центрів – ред.) у Китаї покращить надання послуг у процесі отримання візи», - сказано у повідомленні посольства.

    Візові центри України:

    • Пекін: Room 101, First Floor, Building 1,Xiao Guan No.56, Dongzhimen Wai Xie Street, Dongcheng District, Beijing
    • Шанхай: 4/F, Jiushi Commercial Building, No. 213, Middle Sichuan Road, Huangpu District, Shanghai
    • Гуанчжоу: E Floor 9, Goldsun Building, No. 109 Tiyuxi Road, Tianhe District, Guangzhou.

    Інфо-лінія:

    • Пекін – infopek.ukrcn@vfshelpline.com +86 10 84004331
    • Шанхай – infosha.ukrcn@vfshelpline.com +86 21 65965836
    • Шуанчжоу – infocan.ukrcn@vfshelpline.com +86 20 85202130

    Робочий час: 08:00 – 15:00 з понеділка по п'ятницю.

    візи Шанхай посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ