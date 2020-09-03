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    Україна вийшла на друге місце у світі за валютною виручкою від експорту зерна

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    Україна вийшла на друге місце у світі за валютною виручкою від експорту зерна

    Наша країна продала зерна на понад $9 мільярдів

    За підсумками минулого маркетингового сезону, який тривав з липня 2019 по липень 2020-го, Україна посіла друге місце у світі за валютною виручкою від продажу зерна. Такі дані наводить Українська зернова асоціація.

    Сумарно, у 2019 році Україна стала другою після США, обігнавши Аргентину та Росію за валютною виручкою від експорту зерна - 9,6$ млрд.

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    Разом з тим прогноз на сезон, який розпочався неоптимістичний. Очікувані обсяги експорту і пшениці, і ячменю, і кукурудзи поступаються показникам попереднього маркетингового року.

    Вже й уряд визнав суттєве скорочення врожаю. «За прогнозами Міністерства економіки та експертів у цьому році в Україні очікується урожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж в минулому році. Основна причина — негативний вплив погодних умов. Це звичайно посуха, яка сталась по всій країні», – заявив прем'єр Денис Шмигаль.

    Раніше Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік.

    До слова, цього року в Україні зафіксовано спад експорту зернових

    Також повідомлялося, що в Україні сільгоспвиробництво цьогоріч впало майже на 20%.

    Крім того, влада вже визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%.

      Читайте також: Який він, урожай-2020? Кому вірити: експортерам і чиновникам чи аграріям продовольча безпека

    США економіка експорт торгівля Мінекономіки бізнес зерно аграрії Україна врожай уряд
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