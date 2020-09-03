Україна вийшла на друге місце у світі за валютною виручкою від експорту зерна графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наша країна продала зерна на понад $9 мільярдів

За підсумками минулого маркетингового сезону, який тривав з липня 2019 по липень 2020-го, Україна посіла друге місце у світі за валютною виручкою від продажу зерна. Такі дані наводить Українська зернова асоціація.

Сумарно, у 2019 році Україна стала другою після США, обігнавши Аргентину та Росію за валютною виручкою від експорту зерна - 9,6$ млрд.

Разом з тим прогноз на сезон, який розпочався неоптимістичний. Очікувані обсяги експорту і пшениці, і ячменю, і кукурудзи поступаються показникам попереднього маркетингового року.

Вже й уряд визнав суттєве скорочення врожаю. «За прогнозами Міністерства економіки та експертів у цьому році в Україні очікується урожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж в минулому році. Основна причина — негативний вплив погодних умов. Це звичайно посуха, яка сталась по всій країні», – заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Раніше Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік.