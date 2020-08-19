Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У міністерстві називають однією з причин зменшення прогнозу погодні умови останніх тижнів

Прогноз врожаю зернових зменшено з 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України скоригувало прогноз виробництва зернових урожаю 2020 року у бік зменшення: з 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що однією з причин зменшення прогнозу у міністерстві називають погодні умови останніх тижнів, які спричинили або втрату потенційного врожаю кукурудзи, або суттєве його зниження.

«Якщо осінні погодні умови будуть сприятливими, урожай кукурудзи передбачається на рівні 35 млн тонн, а загальний урожай зерна – на рівні 70 млн тонн», - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Найбільших за площею втрат потенційного урожаю кукурудзи зазнали Черкаська (133,8 тис. га), Одеська (33,5 тис. га) та Кіровоградська (21,3 тис. га) області. Разом з тим, суттєве зниження урожайності спостерігається у Черкаській (234 тис. га), Кіровоградській (146,7 тис. га) та Полтавській (120,5 тис. га) областях. Загалом, по усій території України орієнтовні втрати урожаю кукурудзи, за оцінками Мінекономіки, можуть становити близько 2 млн тонн.

Як повідомлялося, Мінекономіки визначилося з обсягом експорту пшениці та жита протягом цього маркетингового року.

Нагадаємо, аграрії висміяли Українську зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна.

До слова, в Україні зафіксовано спад експорту зернових.

Раніше повідомлялося, що в Україні сільгоспвиробництво цьогоріч впало майже на 20%.

Разом з тим Україна планує увійти до ТОП-5 світових експортерів зерна. Про це йдеться в прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої продовольчої організації, повідомляє пресслужба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Україна з початку маркетингового року ( липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно.

Також повідомлялося що станом на 21 липня українські аграрії вже зібрали понад 21 млн тонн зерна. Цифри невтішні. Адже станом на середину липня зібраний урожай в Україні менший майже на 30% від минулорічного.

Крім того, влада вже визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%.