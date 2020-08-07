В Україні сільгоспвиробництво цьогоріч впало майже на 20%
Зокрема, у червні виробництво сільгосппродукції скоротилося на 40,6%
Виробництво продукції сільського господарства в Україні за перше півріччя 2020 року скоротилося на 18,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчить огляд економічної активності за перше півріччя Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Як зазначено в огляді, виробництво рослинницької продукції скоротилося на 56,8%, а тваринницької — на 2,2%.
Зазначається, що, зокрема, в червні відбулося значне скорочення обсягів виробництва сільгосппродукції — на 40,6% в річному вираженні.
Серед основних причин скорочення продукції рослинництва Мінекономіки називає зменшення попиту на продукцію агропромислового комплексу в країнах-торговельних партнерах через карантин, а також низьку врожайність більшості с/г культур в порівнянні з минулим роком. Скорочення продукції тваринництва пояснюється високою затратністю вирощування великої рогатої худоби, а також адаптацією підприємств до нових умов господарювання (зокрема, виробників м'яса птиці).
Також нагадаємо, що в Україні зафіксовано спад експорту зернових.
Разом з тим Україна планує увійти до ТОП-5 світових експортерів зерна. Про це йдеться в прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої продовольчої організації, повідомляє пресслужба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
Як повідомлялося, Україна з початку маркетингового року ( липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно. Нагадаємо, також повідомлялося що станом на 21 липня українські аграрії вже зібрали понад 21 млн тонн зерна. Цифри невтішні. Адже станом на середину липня зібраний урожай в Україні менший майже на 30% від минулорічного. Крім того, влада вже визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%. До слова, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж
Як повідомлялося, Україна з початку маркетингового року ( липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно.
Нагадаємо, також повідомлялося що станом на 21 липня українські аграрії вже зібрали понад 21 млн тонн зерна. Цифри невтішні. Адже станом на середину липня зібраний урожай в Україні менший майже на 30% від минулорічного.
Крім того, влада вже визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%.
До слова, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж