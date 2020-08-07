В Україні сільгоспвиробництво цьогоріч впало майже на 20%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через пандемію зменшився попит на продукцію агропромислового комплексу в країнах-торговельних партнерах

Зокрема, у червні виробництво сільгосппродукції скоротилося на 40,6%

Виробництво продукції сільського господарства в Україні за перше півріччя 2020 року скоротилося на 18,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчить огляд економічної активності за перше півріччя Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Як зазначено в огляді, виробництво рослинницької продукції скоротилося на 56,8%, а тваринницької — на 2,2%.

Зазначається, що, зокрема, в червні відбулося значне скорочення обсягів виробництва сільгосппродукції — на 40,6% в річному вираженні.

Серед основних причин скорочення продукції рослинництва Мінекономіки називає зменшення попиту на продукцію агропромислового комплексу в країнах-торговельних партнерах через карантин, а також низьку врожайність більшості с/г культур в порівнянні з минулим роком. Скорочення продукції тваринництва пояснюється високою затратністю вирощування великої рогатої худоби, а також адаптацією підприємств до нових умов господарювання (зокрема, виробників м'яса птиці).

Також нагадаємо, що в Україні зафіксовано спад експорту зернових.

Разом з тим Україна планує увійти до ТОП-5 світових експортерів зерна. Про це йдеться в прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої продовольчої організації, повідомляє пресслужба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».