Влада визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%



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Цьогоріч в Україні суттєво знизилися запаси зерна

Запаси зернових і зернобобових культур в українських сховищах станом на 1 липня 2020 року склали 5,5 млн тонн, що на 3,6 млн тонн (39,5%) менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зокрема, запаси сільгоспкультур станом на 1 липня склали:

пшениці - 1,8 млн тонн;

кукурудзи на зерно - 2 млн тонн;

насіння соняшнику - 1,4 млн тонн;

ячменю - 1,4 млн тонн;

жита - 48, 8 тис. тонн.

Згідно з даними, в аграрних підприємствах України зберігається 3,6 млн тонн зернових і зернобобових культур, а на підприємствах з переробки та зберігання зерна - 1,8 млн тонн.

Як повідомлялося, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону. Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн. Цього сезону експорт зернових на 8,16 млн тонн або 19% перевищує показник за аналогічний період минулого маркетингового року (43,3 млн тонн).

Нагадаємо, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.