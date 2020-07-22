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    Економіка та фінанси

    Влада визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%

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    Влада визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%

    Цьогоріч в Україні суттєво знизилися запаси зерна

    Запаси зернових і зернобобових культур в українських сховищах станом на 1 липня 2020 року склали 5,5 млн тонн, що на 3,6 млн тонн (39,5%) менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

    Про це свідчать дані Державної служби статистики.

    Зокрема, запаси сільгоспкультур станом на 1 липня склали:

    • пшениці - 1,8 млн тонн;
    • кукурудзи на зерно - 2 млн тонн;
    • насіння соняшнику - 1,4 млн тонн;
    • ячменю - 1,4 млн тонн;
    • жита - 48, 8 тис. тонн.

    Згідно з даними, в аграрних підприємствах України зберігається 3,6 млн тонн зернових і зернобобових культур, а на підприємствах з переробки та зберігання зерна - 1,8 млн тонн.

    Як повідомлялося, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону. Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн. Цього сезону експорт зернових на 8,16 млн тонн або 19% перевищує показник за аналогічний період минулого маркетингового року (43,3 млн тонн).

    Нагадаємо, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.

     Читайте також: Хто вивозив з України пшеницю у першій половині 2020-року. Топ-15 компаній
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