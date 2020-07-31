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    Економіка та фінанси

    В Україні зафіксовано спад експорту зернових

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    В Україні зафіксовано спад експорту зернових

    Станом на 24 липня 2020 року українські аграрії зібрали понад 20 млн т зерна нового врожаю

    Українські аграрії з початку нового маркетингового року (МР, липень 2020 — червень 2021) експортували 2,33 млн т зерна, що на 1,12 млн т менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

    Зокрема, пшениці відправлено на експорт 1,19 млн т, ячменю — 714 тис. т, кукурудзи — 424 тис. т, жита — 0,2 тис. т.

    Також експортовано борошна пшеничного та інших культур — 17 тис. т, що на 8,7 тис. т менше, ніж за відповідний період минулого МР.

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2020 році на рівні 68 млн т, а олійних – 20 млн т.

    Станом на 24 липня 2020 року українські аграрії зібрали понад 20 млн т зерна нового врожаю.

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