Україна планує вийти ще з низки угод СНД



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Засідання уряду розпочнеться о 13:30

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства доповість про денонсацію та вихід України з деяких угод, укладених у рамках СНД

Кабінет міністрів сьогодні розгляне проєкт постанови про денонсацію та вихід України з деяких угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Це питання є у порядку денному засідання Кабміну.

Уряд врегулює питання виплати грошової компенсації постраждалим, житло яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

Учасники засідання затвердять типові положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, а також затвердять нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням.

Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціюватиме затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 рік та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України.

Уряд також може змінити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках.

Також міністри планують погодити проєкти указів президента про призначення стипендій президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів, а також призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Крім того, мають погодити проєкт указу про День суднобудівника.

Урядовці також погодять низку законопроєктів, які потім будуть передані на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств, зміни до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

До слова, 17 серпня Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про взаємне заснування торгових представництв. Ця угода діяла між країнами з жовтня 1992 року.

Також на початку серпня українська влада заявила, що виходить з «прикордонної» угоди СНД.

У липні Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД. Як повідомлялося, Україна планує скоротити до мінімуму кількість договорів з Росією.