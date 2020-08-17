Україна розірвала ще одну угоду з Москвою



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Угода втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України

Сьогодні, 17 серпня, Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про взаємне заснування торгових представництв. Ця угода діяла між країнами з жовтня 1992 року.

Про це заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова написала в Facebook.

На її думку, ця угода втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України у зв'язку з російською агресією та окупацією Криму.

«Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду», - написала Джапарова.

Минулого тижня українська влада заявила, що виходить з «прикордонної» угоди СНД.

Також у липні Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД. Як повідомлялося, Україна планує скоротити до мінімуму кількість договорів з Росією.