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    Україна розірвала ще одну угоду з Москвою

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    Україна розірвала ще одну угоду з Москвою

    Угода втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України

    Сьогодні, 17 серпня, Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про взаємне заснування торгових представництв. Ця угода діяла між країнами з жовтня 1992 року.

    Про це заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова написала в Facebook.

    На її думку, ця угода втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України у зв'язку з російською агресією та окупацією Криму.

    «Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду», - написала Джапарова.

    Минулого тижня українська влада заявила, що виходить з «прикордонної» угоди СНД

    Також у липні Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНДЯк повідомлялося, Україна планує скоротити до мінімуму кількість договорів з Росією.

    Росія агресія Україна уряд влада
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