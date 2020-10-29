У світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей



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Від коронавірусу померло від початку пандемії 1 179 232 людей

Від початку пандемії одужало майже 33 млн людей

У світі станом на 28 жовтня коронавірусом заразилися вже 44 774 935 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало понад 32 727 721 особа, а кількість померлих зросла до 1 179 232 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 855 433), Індія (7 990 322), Бразилія (5 468 270), Росія (1 553 028), а також Франція (1 280 215), Іспанія (1 136 503), Аргентина (1 130 533) та Колумбія (1 041 936).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (227 673), Бразилії (158 456), Індії (120 010) та Мексиці (90 309).

Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

До слова, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.