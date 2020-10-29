  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей

    • Розсилка
    Від коронавірусу померло від початку пандемії&nbsp;&nbsp;1&nbsp;179 232 людей - У світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей
    Від коронавірусу померло від початку пандемії  1 179 232 людей

    Від початку пандемії одужало майже 33 млн людей

    У світі станом на 28 жовтня коронавірусом заразилися вже 44 774 935 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії одужало понад 32 727 721 особа, а кількість померлих зросла до 1 179 232 людей.

    screenshot_1_35

    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 855 433), Індія (7 990 322), Бразилія (5 468 270), Росія (1 553 028), а також Франція (1 280 215), Іспанія (1 136 503), Аргентина (1 130 533) та Колумбія (1 041 936).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (227 673), Бразилії (158 456), Індії (120 010) та Мексиці (90 309).

    Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

    До слова, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

    ЄС Росія США щеплення населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies